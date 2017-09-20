Победитель "Евровидения-2017" госпитализирован в клинику Лиссабона для пересадки донорского сердца

15:15, 20 сентября 2017
Общество
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Победитель "Евровидения" 27-летний Сальвадор Собрал страдает пороком сердца с детства.

Собрал спонтанно выступил в баре Киева / Фото УНИАН

Победитель песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание El Pais.

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Деньги на операцию для артиста собраны в полном объеме.

27-летний Сальвадор Собрал страдает пороком сердца с детства. В связи с состоянием его здоровья для испанца было сделано исключение — кому разрешили пропустить репетиции полуфинала.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на конкурсе он набрал 758 баллов, исполнив песню Amar pelos dois («Для нас обоих»), которую написала родная сестра Сальвадора Луиза.

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Теги: #Евровидение в Украине#Сальвадор Собрал#Евровидение в Лиссабоне