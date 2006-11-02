Янукович: Украине выгодно присутствие ЧФ в Крыму и после 2017 года

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украине было бы выгодно, если бы некоторые объекты использовались российским Черноморским флотом и после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Есть объекты, в которых Украина заинтересована, чтобы они использовались нашими партнерами», - сказал премьер.

В связи с этим он отметил, что вопрос пребывания Черноморского флота России на территории Украины после 2017 года может быть решен в интересах продления такого пребывания, если это будет выгодно и Украине, и России.

По словам премьера, этот вопрос должен рассматриваться в контексте политических и экономических отношений между двумя государствами.

Премьер также не исключил, что этот вопрос может быть решен частично.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что до 2017 года еще достаточно много времени, и этот вопрос можно будет решить спокойно и взвешенно.