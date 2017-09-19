Экс-горничная раскрыла секреты главного сектанта страны Мунтяна (видео)

У пастора секты "Возрождение" Виктора Мунтяна есть элитные апартаменты в оккупированной Ялте стоимостью около миллиона долларов, а он сам жестоко обращается со своей прислугой. Об этом журналистам программы "Гроші" сообщила его бывшая горничная Татьяна.

Почти 10 лет назад семья женщины продала 3-комнатную квартиру в Днепре. Сделать это их убедили в секте Мунтяна. Половину денег за недвижимость передали в "Возрождение", а на остальные купили однокомнатный домик в деревне в 35 километрах от Днепра. Теперь здесь живут мама Татьяны, ее сестра и двое детей.

"Я сюда очень редко приезжаю. Здесь всегда какая-то депрессия. Сразу начинаю вспоминать о прошлом. И я не люблю вспоминать о прошлом", - говорит экс-горничная Мунтяна.

В возрасте 14 лет она пришла на службу "Возрождение" в Днепре. С ней была ее сестра, у которой были серьезные проблемы с сердцем. Врачи давали ей всего 4 месяца.

"И она молилась Богу, стояла в конце зала и просила у Бога, чтобы он ее исцелил. И реально произошло чудо тогда, у нас все документы есть", - вспоминает женщина.

После этого случая вся семья Татьяны начала преданно "служить" Мунтяну - убирать в храмах и квартирах пасторов. А саму тогда еще девушку-подростка ждала особая миссия - убирать дома у самого Мунтяна.

9 лет девушка пыталась отблагодарить за исцеление родного человека, убирая за Мунтяном и его сестрой Аллой. Но то, что она видела, никак не клеилось с тем, что показывают в многочисленных фильмах об "апостоле". Татьяна говорит, что помощница пастора постоянно ходила в синяках.

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"Его помощница Алена, это я знаю лично - она постоянно ходит в синяках. Постоянно замазывает на лице, на руках", - говорит женщина.

Елена Клименко, еще одна помощница пастора, 4 года готовила выступления на сцене Мунтяна и команды, а также была его прислугой. Во время одного из выступлений, - вспоминает она, младшая помощница невовремя подала сектанту цветы.

"Схватил ее за руки дергал и говорил: "Ты - с**ка малолетняя". Я поняла, что он сейчас ее просто ударит", - говорит Клименко. Тогда она и решила взять всю вину на себя.

"Я стояла и говорила: пастырь, я люблю тебя всем сердцем, прости. На что он мне сказал: засунь свое сердце в ж*пу", - рассказала экс-помощница лидера "Возрождения".

Последний год служения у сестры Мунтяна был для горничной Татьяны особенно тяжелым – ее унижали и постоянно говорили, что она – неудачница.

"Говорили, что я освобождаю бесов. Что я проклята", - говорит Татьяна.

Из-за стресса она даже хотела наложить на себя руки, ведь защитить девушку было некому.

"У меня нет папы, который может меня защитить. У меня нет ни братьев, ни мужа. У меня нет ничего. Реально было настолько тяжело внутри. И я думала, зачем мне дальше жить. Если я совершу суицид, я не попаду в рай", - размышляла экс-горничная Мунтяна.

Видела женщина и роскошь, в которой живет пастор "Возрождения". Вместе с ним и его сестрой она ездила в апартаменты на набережной Ялты.

"В Ялте у него есть апартаменты в "Опера-прима". Это одна из элитных новостроек прямо на набережной Ялты. Цена в Интернете начнется сразу от 600 тысяч долларов. Сам Мунтян говорил, что его апартаменты стоят около миллиона", - говорит Татьяна.

Напомним, ранее журналисты раскрыли схему заработков пастора Владимира Мунтяна.