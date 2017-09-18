Во Львове презентовали первую украиноязычную детскую книгу про Теслу

Благодаря благотворительному проекту ЛакіБукс украинскому читателю стала доступна детская книга Луки Новелли «Тесла и машина на космической энергии». Украинское издание презентовали на Львовском форуме издателей. Книга вышла в издательстве К.І.С.

По словам издателя, книга не перегружена деталями, но позволяет ухватить суть и революционность открытий, которые совершил величайший экспериментатор 20-го века Никола Тесла. Все повествование сопровождается иллюстрациями.

«Книга построена так, будто Никола Тесла сам рассказывает о своей жизни. Как ученый терпел неудачи, терял все заработанное, начинал сначала и продолжал свое дело вплоть до последних дней», - рассказывает директор издательства К.І.С. Юрий Марченко.

На форуме можно было встретить и самого «Николу Теслу». Аниматор, загримированный под известного ученого, гулял по локациям, общался с детьми, показывал фокусы на основе электромагнетизма и рассказывал про самые известные изобретения Теслы.

В ближайшее время «Тесла и машина на космической энергии» вместе с активистами проекта ЛакіБукс отправится на Донбасс. Экземпляры книги получат интернаты и библиотеки Донецкой и Луганской областей.

Благотворительный проект ЛакіБукс стартовал весной 2017-го года. Организаторами выступили IT-компания Lucky Labs и благотворительный фонд «Я майбутнє України».

«Это очень важный проект для Украины. Его цель – интеллектуальная украинизация подростков путем издания научно-популярной литературы – современной и интересной», - рассказывает глава фонда «Я майбутнє України» Марта Левченко.

Авторов и книги для проекта выбирает Совет экспертов ЛакіБукс, в который входят психологи, журналисты, ученые, общественные деятели, а с недавнего времени – и подростки.

«Я поражена тем, насколько глубокий подход у этого проекта к литературе, которую они выпускают. Это по настоящему качественная детская литература», - отмечает редактор портала украинской детской книги «Барабука» Анна Третьяк.

В ходе презентации книги про Теслу ЛакіБукс также анонсировал выход первой книги для подростков о биотехнологиях. Животные, которые светятся в темноте, золотой рис, геном CRISPR, ДНК-оригами, лекарства от рака и воссоздание динозавров – все это появится в книге медика, биолога и журналиста Алины Штефан «Лето длинной в ДНК».

«Биотехнологии уже в нашей жизни. Мы с ними сталкиваемся ежедневно. Не знать об этом очень неудобно. А дети, которым сейчас 10 лет, будут жить в эру биотехнологий. Не написать и не рассказать об этом доступно и красиво – все равно, что не дать этим детям в ступить в новую эпоху более подготовленными», - считает автор книги Алина Штефан.

«Лето длинной в ДНК» - приключенческий нон-фикшн про подростков, которые открывают для себя мир науки.

Уже в ближайшее время ЛакіБукс обещает презентовать еще одну книгу проекта – #щотакематематика детского писателя Дмитрия Кузьменко, которая уже готовится к печати.