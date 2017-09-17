Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич считает нужным ускорить темпы выполнения работ на объектах, которые ремонтируются за средства ГФРР и областного бюджета. Об этом Гундич написал у себя на странице в Фейсбук.

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Он сообщил, что завтра, 18 сентября, планирует говорить об этом с подрядчиками, которые работают на указанных объектах.

«В понедельник будет серьезный разговор с подрядчиками, которые работают на объектах, которые ремонтируются за средства ГФРР и областного бюджета. Прежде всего, это касается тех, которые выполняют работы по Центру вертебрологии, бассейна «Авангард», стадиона «Полесье», Гришковецкоій гимназии, Радомишльской школі, Коростенской гимназии, я сегодня проверил.

Объективно: на каждом из этих объектов работают бригады даже в субботний выходной день. Но, считаю, количество работников должно составлять не по 5-9, а в разы больше. И с темпами будет порядок.

Беру на личный контроль каждый из объектов ГФРР, турне по которым буду устраивать каждую субботу. Должны подходить ко всему по-хозяйски, и пока погода позволяет, завершить все внешние работы, а с холодами перейти на внутренние», - говорится в сообщении.