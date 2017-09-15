На Житомирщине усилят работу антирейдерского штаба - ОГА

На Житомирщине усилят работу антирейдерского штаба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич дал поручение усилить работу антирейдерского штаба, а деятельность относительно обеспечения прав собственников земель или хлеб он будет контролировать лично.

Об этом сказал Гундич сегодня, 15 сентября, во время селекторного совещания под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

«Оперативный штаб в области был создан 11 августа и за это время он рассмотрел 11 обращений. Чаще это - обращение от фермерских хозяйств относительно противостояний с агрохолдингами. Мы усилим работу этого штаба, который теперь будет собираться еженедельно. Я лично буду контролировать этот вопрос», –сказал Гундич.

Также он добавил, что заседания оперативного штаба будут проходить с привлечением общественности.