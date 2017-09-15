Много паники из "ничего"

Знаете, чем отличается ситуация в лондонском метро после теракта и в киевском, после задымления на одной из веток в начале этой недели? Работой служб метрополитена, спасателей, медиков и правоохранителей. Максимальным желанием информировать людей, дезорганизованных ситуацией – как в самом метрополитене, так и на улице. Четкой помощью в разруливании начинающейся паники. Перераспределением потока пассажиров.

В Киеве всего этого не было. К примеру, на Майдане в час пик пассажира встречал шамкающий что-то громкоговоритель (в него надрывно повторяла несколько фраз одна из сотрудниц метрополитена). Но из этих нескольких фраз слышно было только обрывки названий станций в направлении «Героев Днепра». Пассажир, пытаясь понять, что происходит, обращался либо к кассиру (в большинстве случаев), либо к полицейским, дежурящим на станции, с вопросом, а что, собственно, произошло? Но на этот вопрос получал стандартный ответ: что-то случилось на «синей» ветке.

На перроне скапливались и те, кто зашел на станции «Майдан», и те, кто перешел на «синюю» ветку с «красной», с «Крещатика».

Майдан – это как раз синяя ветка, но что же таки случилось, в каком направлении и что дальше делать, пассажиру никто не объяснял. Поэтому он покупал жетон и спускался на перрон.

Здесь же начинался настоящий коллапс. В сторону «Оболони» поезда не ехали совсем, в сторону «Теремков» поезд курсировал с большим интервалом. На перроне скапливались и те, кто зашел на станции «Майдан», и те, кто перешел на «синюю» ветку с «красной», с «Крещатика». Последние вообще не понимали, что происходит. Но сотрудники метрополитена, опять же, ничего не объясняли. В громкоговорители неслось: «Відійдіть від краю платформи!», «Пасажири, покиньте вагони!», «Поїзд далі не їде!», «Відпустіть, будь ласка, двері!»…

Пассажиры, за неимением информации от компетентных лиц, делились мнениями друг с другом. По платформе шел слух и о том, что кто-то упал на рельсы, и о пожаре на станциях (назывались разные, и «Контрактовая площадь», и «Петровка»), и о пожаре в одном из вагонов поезда. Кто-то говорил, что остановка движения поездов в сторону одного из крупных жилых массивов столицы – всего на 20 минут. Кто-то утверждал, что где-то услышал – метро не будет нормально работать до полуночи. Кто-то, отчаявшись дождаться поезда, снова поднимался с платформы к кассам и пытался вернуть деньги за неиспользованный проезд, скандалы еще больше путали тех, кто только зашел на станцию, сотрудники метрополитена нервничали, ругались, но, по-прежнему, ничего не объясняли. Кто-то отправлялся штурмовать наземный транспорт, сталкиваясь с отсутствием адекватности у таксистов, тут же поднявших цены в несколько раз. Кому-то банально не хватало места в маршрутках – они шли битком. Кто-то принимал решение идти домой пешком…

Случись в киевском метро что-то посерьезнее задымления, давки на платформах, чреватой жертвами, не избежать.

На самом деле, такого коллапса можно было избежать. Или, хотя бы, его уменьшить. Во-первых, если бы аппаратура на станциях метрополитена была рабочей и сотрудники внятно говорили бы, что произошло, в громкоговоритель. Во-вторых, если бы сотрудники метро на станции и на платформе общались между собой, а также оперативно узнавали информацию у тех своих коллег, кто находился на «пострадавших» станциях метрополитена. В-третьих, если бы вся эта информация сообщалась пассажирам, которым важно было знать не только, что происходит, отчего паника, но и то, сколько нужно ждать поездов и стоит ли ждать вообще. В-четвертых, если бы сотрудники метрополитена организовали пассажиропоток еще на подступе к турникетам, объясняя, что те, кому ехать в сторону «Оболони», могут пока не спускаться на платформу, чтобы не устраивать там давку, потому что поезда не ездят и будут ездить (через час, два, три) нужное – подчеркнуть.

Хотя всего этого не произошло, делать выводы и исправлять ситуацию нужно уже сейчас. Иначе, случись в киевском метро что-то посерьезнее задымления, давки на платформах, чреватой жертвами, не избежать.

Татьяна Урбанская