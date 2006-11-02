В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму из-за резкого ухудшения погодных условий, которое ожидается с 3 по 5 ноября, Главное управление МЧС Украины в АРК объявило штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымского Главка МЧС, 3-5 ноября на всей территории полуострова ожидаются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег, а также гололедица. Возможно, непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей автономии постараться избежать выездов на транспорте без необходимости, просят обратить особое внимание на безопасность детей. Кроме того, МЧС призывает граждан ограничить посещение горных массивов и походы в лес.