Украденная еда, атака коровы и протесты в Киеве: найден самый невезучий путешественник в мире

Специалист по нештатным ситуациям из Нортгемптона Джек Пейдж является, возможно, самым невезучим путешественником в мире. Как пишет Daily Mail, любая поездка британца в экзотические страны сопровождается неприятными приключениями.

Так, например, во время поездки по Бирме его поезд сошел с рельсов, и англичанин застрял на 36 часов. А во время поездки в Борнео мужчина вместе со своей девушкой оказался на острове, где не было ничего, кроме неработающего магазина. Там у незадачливых путешественников ящерицы съели практически все запасы еды.

В Индии Пейджа атаковала корова, во время восхождения на Эверест он подхватил лямблиоз - паразитарную инфекцию пищеварительной системы.

В 2015 году британец решил посетить Украину и оказался в эпицентре политических протестов в Киеве. Турист был удивлен большим количеством правоохранителей повсюду и принялся их фотографировать, в результате чего его задержали и заставили удалить все снимки. В последствии его безо всяких проблем отпустили, отмечает Пейдж.

По словам незадачливого туриста, его девушка считает, что им просто стоит выбирать менее экстремальные направления, отдав предпочтение, например, спокойному пляжному отдыху.

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Напомним, ранее туристка из Бразилии непринужденно поговорила с болгарином, который оказался президентом.