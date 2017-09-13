В Днепре жители пяти домов двое суток страдали от сигнализации припаркованного авто (видео)

В Днепре жители пяти домов двое суток страдали от сигнализации припаркованного авто. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Патрульных вызвали трижды, впрочем, они только разводили руками. Два дня и две ночи в домах люди не могли спать и глотали таблетки от головной боли. Выяснилось, что авто не принадлежит ни одному из местных жителей.

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