В Днепре жители пяти домов двое суток страдали от сигнализации припаркованного авто (видео)
17:39, 13 сентября 2017Общество
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Выяснилось, что авто не принадлежит ни одному из местных жителей.
У Дніпрі мешканці п'яти будинків дві доби потерпали від сигналізації припаркованого авто
В Днепре жители пяти домов двое суток страдали от сигнализации припаркованного авто. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Патрульных вызвали трижды, впрочем, они только разводили руками. Два дня и две ночи в домах люди не могли спать и глотали таблетки от головной боли. Выяснилось, что авто не принадлежит ни одному из местных жителей.
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