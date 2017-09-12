Председатель Житомирской ОГА Гундич назначил нового начальника управления экологии и природных ресурсов

В Житомире назначили руководителя управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич с 12 сентября назначил на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Житомирской ОГА Оксану Ревенко. Соответствующее распоряжение Гундич подписал вчера по результатам конкурса.

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«Назначить Ревенко Оксану Михайловну на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Житомирской областной государственной администрации как победителя конкурса с должностным окладом согласно штатному расписанию с 12 сентября 2017 года», – говорится в документе.

Ревенко Оксана Михайловна родилась 10 декабря 1969 года. Имеет два высших образования: в 2012 году закончила Житомирский государственный технологический университет по специальности «Системотехник», а в 2006 – Институт землеустройства и земельного кадастра при НАУ в г. Киеве по специальности «Землеустройство и кадастр».

Трудовая деятельность:

1989-2000 гг. – ведущий инженер, инженер-картограф, копировщица в группе геослужби управления градостроительства и архитектуры Житомирского городского совета.

2001-2003 гг. – ведущий инженер-картограф землеустроитель, ведущий инженер технического отдела AT «Житомирстройразведка».

2003-2006 гг. – главный специалист по земельным вопросам, начальник отдела земельных отношений и кадастра Главного управления градостроительства и архитектуры Житомирского городского совета.

2006-2010 гг. – заместитель начальника управления и начальник управления регулирования земельных отношений Житомирского городского совета.

2010-2017 гг. – физическое лицо-предприниматель. Профессиональный направление – консультационная деятельность в области земельного права и в сфере градостроительной деятельности и представительство в судах. Землеустройство.