В Житомире прошел форум на тему интегрированного развития города (фото)

В Житомире сегодня состоялся форум, посвященный теме интегрированного развития города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 11 сентября, в Житомирском обособленном подразделении учреждения «Центр развития местного самоуправления», проходил Второй форум под названием «Интегрированное развитие Житомира».

Его организаторами является Житомирский городской совет и немецкая правительственная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Форум является составной частью проекта «Интегрированное развитие городов Украины» и имел целью налаживания действенного взаимодействия общества и властей. В работе форума приняли участие: городской председательСергей Сухомлин, директор проекта «Интегрированное развитие городов в Украине» Матиас Брандт, представители депутатского корпуса и исполнительных органов городского совета, руководители общественных организаций.

Сухомлин, открывая форум, поздравил его участников.

«Сегодня здесь собрались люди, для которых важно будущее нашего города и стратегия его развития. Благодарю правительственной компании GIZ за сотрудничество в реализации проекта «Интегрированное развитие Житомира». Стратегия развития города, которую мы будем сегодня прописывать, даст нам возможность получить ответ на вопрос, где у нас будет увеличиваться население, которое потребует усиления инфраструктурных объектов: транспорта, учебных заведений, поликлиник, и тому подобное",- сказал Сухомлин.

Он уточнил, что документ под названием "Интегрированное развитие Житомира" должен лечь в основу Генерального плана города и дать толчок для властей, житомирян, бизнеса с точки зрения инвестирования и развития областного центра.

В программе форума были: блиц-анализ приоритетных направлений развития Житомира, презентация наработок проекта «Интегрированное развитие городов в Украине»: «Интегрированное развитие Житомира: где мы сейчас», «Приоритетные направления внедрения проекта в 2017 - 2018 годах» и прочее.