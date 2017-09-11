"Полонений": Пономарев растрогал поклонников новым драматическим клипом (видео)

Украинский певец Александр Пономарев представил долгожданный клип на песню "Полонений", главную роль в котором исполнила экс-солистка группы Nikita Нана (настоящее имя - Анастасия Кумейко).

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. В основе клипа - драматическая история любви. "Любовь живет в сердце, несмотря ни на что", - комментирует свой новый клип Александр.

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Нана призналась, что на съемочной площадке было непросто. "Сложным эмоционально в первый съемочный день был для меня момент, когда я лежала на полу в спальне и режиссер говорил Саше: "Ты ее теряешь, она больше не будет прежней, ее не вернуть, ее сейчас заберут, это конец ....",- вспоминает артистка. По ее словам, она пережила всю боль потери героев клипа.

Поклонников Пономарева растрогала новая работа певца.