Конопляный садовник: в Одесской области нашли плантацию каннабиса посреди озера (фото)

14:25, 11 сентября 2017
Общество
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Некоторые наркотические растения достигали высоты около 4 метров.

В Одесской области правоохранители нашли плантацию конопли на островках озера Кагул, вблизи хутора Кірган. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ в Facebook.

«Незаконные насаждения находились на площади в 400 м2, имели характерные признаки культивирования. Некоторые растения достигали около 4 метров», - говорится в сообщении.

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По результатам проведенных мероприятий, выявлены и изъяты 120 кустов каннабиса доставлены в Ренийское отделение Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и прокуратурой разоблачили контрабанду психотропных веществ стоимостью 10 млн долларов.

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Теги: #наркотики#плантации конопли#плантации конопли в Одесской области