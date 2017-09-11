Барановка в Житомирской области отпраздновала День города Фестивалем блина

Город Барановка Житомирской области отпраздновало День города Фестивалем блина. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 9 и 10 сентября жители Барановки отметили День рождения города. Во время праздника функционировал детский городок «Украина – это Европа», где провели конкурс рисунков и выставку детских работ. Здесь также состоялась концертная программа с участием детских коллективов города.

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Среди мероприятий, которые проводились, – II Открытый фестиваль блина, торжественное шествие и концерт с участием различных групп.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Барановке на реке Случь открыли малую гидроэлектростанцию с применением европейского оборудования. Открытие состоялось в рамках празднования Дня города Барановки с участием заместителя председателя – руководителя аппарата Житомирской облгосадминистрации Алексея Ясюнецького. К 2030 году гидроэлектростанция будет работать по «зеленому» тарифу, также она имеет мощность 382 кВт. Проект за 2 года реализовала компания «Сайенс Инновейшн Продакшн». Общие инвестиции ООО «Сайенс Инновейшн Продакшн» в строительство МГЭС на реке Случь составляют около 21 млн грн.