Правозащитники подтвердили, что Сенцова перевели в иркутскую тюрьму

Политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии в Якутске (Россия) внезапно этапировали в иркутскую тюрьму, заявляет правозащитный портал Совета правозащитников Иркутской области.

В частности, правозащитники со ссылкой на Сенцова, указали, что украинца перевели в одиночную камеру так называемого красного корпуса тюрьмы.

Самому Сенцову неизвестны причины, почему его перевели.

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"Как говорят сами заключенные, "красным" этот корпус СИЗО называется из-за наличия в нем "разработочных" камер, где сидят прессовщики. Мы не знаем так ли это, но можем подтвердить, что корпус сделан из красного кирпича", - сказано в сообщении.

Представители Общественного наблюдательного совета рассказали, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо и улыбается. Условия в камере хорошие.

Напомним, накануне российская правозащитница и журналитска Зоя Светова в Facebook сообщила, что Сенцова возможно перевели из колонии в Якутске. Однако позже ее пост пропал из публичного доступа. При этом украинское Министерство иностранных дел приняло эту информацию к сведению, пообещав проверить данные о перемещении Сенцова.