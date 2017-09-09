В Коростене на Житомирщине проходит IX Международный фестиваль дерунов.

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, в программе фестиваля - дегустация дерунов и местных напитков, конкурс на лучший дерунмайстер-класс приготовления дерунов от мэра города. Также проходят разнообразные конкурсы: на лучшее произведение о дерунах, лучший анекдот, стихотворение, пародию на народную песню и смешную историю, на лучший транспарант.

Среди прочего, запланированы соревнования по Дерунярскому троеборью: бросание дерунов в миску со сметаной с 5 метров, соревнования на наибольшое количество продегустированных дерунов и за лучший отзыв победителю, выставки народного творчества, выступления фольклорных ансамблей, др. Также на фестивале действует "школа дерунярства", где каждый желающий может приготовить деруны под руководством опытных поваров.

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“На охрану публичного порядка во время «Фестиваля дерунов» привлечено около сотни полицейских”, - рассказали УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области.