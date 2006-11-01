Милиция возбудила уголовное дело по факту вооруженного нападения на ”Озерку”

Кировский райотдел внутренних дел Днепропетровска возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения 30 октября на центральный городской рынок „Озерка”. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления милиции общественного порядка Управления МВД в Днепропетровской области полковник милиции Владимир КУЗЬМЕНКО.

По его словам, дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

В.КУЗЬМЕНКО отметил, что на данный момент обвинение не предъявлено никому. Полковник также сообщил, что в милиции сегодня находятся 5 участников нападения на рынок „Озерка”, которые дают показания правоохранительным органам.

По словам В.КУЗЬМЕНКО, пока милиция не сняла охрану (в том числе спецподразделения „Беркут”) на рынке „Озерка”, в частности, возле его административного здания.

При этом полковник милиции заверил: „У нас достаточно сил и средств, чтобы предупредить попытку любого нового инцидента на „Озерке”.

Справка УНИАН. Последняя попытка захвата ринка "Озерка" состоялась 30 октября. По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Через 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут». Сотрудники Управления МВД в Днепропетровской области задержали 90 человек, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия.

На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.