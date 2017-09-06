Скандал на Киевщине: дирекция школы запретила поздравить сына погибшего бойца АТО (видео)

Дирекция Морозовского учебного заведения, что на Киевщине, на первосентябрьской линейке запретила военному комиссару поздравить первоклассника Илью Поповича - сына погибшего героя.

Взамен предложили отвести ребенка за школу и там вручить подарок. Теперь в результате волны общественного возмущения дирекция школы ищет себе оправдание.

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"Я не хочу, чтобы они просили прощения. Просто объяснили, почему они так относятся", - говорит мама мальчика Юлия Попович.

Ее муж погиб в 2014 году во время боя за ДАП. Накануне 1 сентября вдове позвонили из военкомата и сообщили, что на линейке поздравят сына воина.

Учителя говорят, что погибших воинов почтили минутой молчания. Конфликт, по их словам, произошел, потому что заместитель военного комиссара Юрий Кулажко пришел поздно, его выступление не планировали.

Тогда Кулажко предложил вручить подарок в классе, и дирекция школы сказала, что это невозможно.

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