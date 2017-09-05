Украинская девушка Бонда порадовала поклонников снимками топлес (фото)
13:30, 05 сентября 2017Общество
96
На фото модель позирует полуобнаженной, прикрыв нижнюю часть тела белой накидкой.
Ольга Куриленко / ELLE.ua
Актриса и модель украинского происхождения Ольга Курилинке порадовала своих поклонников откровенными фото. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.
На фото 37-летняя модель позирует полуобнаженной, прикрыв нижнюю часть тела белой накидкой.
Читайте также"Новая порция": хакеры показали интимные снимки звезды "50 оттенков серого" (фото)
Ольга Куриленко сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» что является продолжением фильма «Казино Рояль». Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир.
Фото: Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter