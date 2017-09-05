Украинская девушка Бонда порадовала поклонников снимками топлес (фото)

13:30, 05 сентября 2017
Общество
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На фото модель позирует полуобнаженной, прикрыв нижнюю часть тела белой накидкой. 

ELLE.ua

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Курилинке порадовала своих поклонников откровенными фото. Снимки она разместила на своей странице в Instagram. 

На фото 37-летняя модель позирует полуобнаженной, прикрыв нижнюю часть тела белой накидкой. 

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Ольга Куриленко сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» что является продолжением фильма «Казино Рояль». Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир.

Instagram

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Теги: #Джеймс Бонд фильмы#Ольга Куриленко топлес