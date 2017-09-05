Украинская девушка Бонда порадовала поклонников снимками топлес (фото)

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Курилинке порадовала своих поклонников откровенными фото. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

На фото 37-летняя модель позирует полуобнаженной, прикрыв нижнюю часть тела белой накидкой.

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Ольга Куриленко сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» что является продолжением фильма «Казино Рояль». Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир.