СБУ дала ответ по режиссеру фильма "Москва слезам не верит", помогавшему боевикам "ДНР" (документ)

Служба безопасности Украины еще в марте 2016 года запретила въезд в Украину известному российскому режиссеру Владимиру Меньшову, который оказывал материальную поддержку боевикам "ДНР" и выступал с откровенными антиукраинскими высказываниями. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Апострофа".

Также в спецслужбе представили ответ, открывалось ли в отношении Меньшова уголовное производство по факту передачи им на Донбасс миллиона рублей в апреле 2017 года.

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"По информации, предоставленной СБ Украины на Ваш запрос от 28 августа т.г. компетентными подразделениями, сообщаем, что по данным Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 31.08.2017 года следователями органов безопасности сообщение о подозрении указанному Вами лицу не совершалось. В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд в Украину указанному Вами гражданину РФ сроком на пять лет", - ответили в СБУ.

Ранее СМИ сообщали, что режиссер и актер Владимир Меньшов передал миллион рублей "на помощь" боевикам Донбасса.

Деньги режиссер известных фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" отправил через Захара Прилепина – писателя, который воюет против Украины на стороне "ДНР".