Режиссер фильма "Москва слезам не верит" подтвердил, что передал деньги "для Донбасса"

Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил передачу денег "на Донбасс".

"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", — передает слова Меньшова РИА Новости.

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Служба безопасности Украины уже начала проверку информации о передаче 1 миллиона рублей российским режиссером Владимиром Меньшовым группировке "ДНР", сообщила в комментарии радио "Донбас.Реалии" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, что если эти деньги были направлены на финансирование организаций, признанных в Украине террористическими, то это повод начать уголовное производство.

Ранее СМИ сообщали, что режиссер и актер Владимир Меньшов передал миллион рублей "на помощь" боевикам Донбасса.

Деньги режиссер известных фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" передал через Захара Прилепина – писателя, который воюет против Украины на стороне "ДНР".