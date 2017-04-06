Режиссер фильма "Москва слезам не верит" подтвердил, что передал деньги "для Донбасса"
Меньшову "жаль", что передача денег получила огласку.
Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил передачу денег "на Донбасс".
"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", — передает слова Меньшова РИА Новости.
Читайте такжеРоссийский писатель-террорист собрался перевезти свою семью в "ДНР"
Служба безопасности Украины уже начала проверку информации о передаче 1 миллиона рублей российским режиссером Владимиром Меньшовым группировке "ДНР", сообщила в комментарии радио "Донбас.Реалии" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она отметила, что если эти деньги были направлены на финансирование организаций, признанных в Украине террористическими, то это повод начать уголовное производство.
Ранее СМИ сообщали, что режиссер и актер Владимир Меньшов передал миллион рублей "на помощь" боевикам Донбасса.
Деньги режиссер известных фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" передал через Захара Прилепина – писателя, который воюет против Украины на стороне "ДНР".