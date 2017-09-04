Украинский летчик во второй раз победил на международном авиационном показе в Чехии (фото)

Украинский летчик Александр Оксанченко одержал победу на международном авиационном показе «Czech International Air Fest-2017» (CIAF-2017), который состоялся в чешском городе Градец-Кралове.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.

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«Заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень и получил трофей «За безупречный лучший динамический показ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлогоднем авиапоказе CIAF-2016 в Чехии Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

Украина была представлена на статическом и динамическом показах двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных Сил ВСУ, который был самым большим среди 70-ти участников авиапоказа из 10-ти стран мира.