Порошенко и Гройсман поздравили одесситов с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили одесситов с Днем города. Соответствующие сообщения они разместили в Facebook.

Читайте такжеВ Одессе состоялся фестиваль "Рыжий город" (фоторепортаж, видео)«Искренне поздравляю прекрасную Одессу с Днем города!» - написал президент.

«Поздравляю жемчужину Черного моря - красавицу Одессу с Днем города! Желаю мира, счастья и процветания!» - отметил Гройсман.

Как известно, Одесса была основана 2 сентября 1794 года.