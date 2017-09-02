Порошенко и Гройсман поздравили одесситов с Днем города

12:15, 02 сентября 2017
Общество
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Президент и премьер пожелали приморскому городу мира и процветания.

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили одесситов с Днем города. Соответствующие сообщения они разместили в Facebook.

Читайте такжеВ Одессе состоялся фестиваль "Рыжий город" (фоторепортаж, видео)«Искренне поздравляю прекрасную Одессу с Днем города!» - написал президент.

«Поздравляю жемчужину Черного моря - красавицу Одессу с Днем города! Желаю мира, счастья и процветания!» - отметил Гройсман.

Как известно, Одесса была основана 2 сентября 1794 года.

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Теги: #порошенко поздравил одесситов