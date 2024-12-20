По словам советника главы ОП, нардепы, которые любят "много говорить" в соцсетях, оставили без своего внимания эти факты.

Некоторые народные депутаты знали о фактах издевательств в 211 понтонно-мостовой бригаде ВСУ. Об этом в интервью "Новости.LIVE" сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мне очень нравятся такие истории: мы еще вчера все знали, кому-то сказали. А почему сегодня об этом говорите публично?" - отметил он.

Подоляк, в частности, удивлен тем, что "почему-то депутаты, которые любят много говорить" в соцсетях, оставили без своего внимания эти факты.

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"Для меня это странная позиция. Если вы тогда слышали, то придайте этому движение какую-то, корректную огласку", - заявил советник главы ОП.

Издевательства над военными в 211-й бригаде - последние новости

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины отправили под стражу. В то же время он имеет право на внесение залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

Кроме этого, высшее командование отстранило командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в 211-й понтонно-мостовой бригаде издевались над военными и требовали у них деньги. По данным журналистов, командир взвода первого батальона 211-й понтонно-мостовой бригады и сын начальника штаба Владислав Пастух угрожал, требовал деньги, а также жестоко издевался над военными, но не был наказан.

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