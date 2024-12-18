Война делает людей более жестокими, акцентировал ветеран.

Подобные ситуации нарушений и издевательств над солдатами, как в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, случаются во всех армиях мира, особенно воюющих. Такое мнение высказал экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире Апостроф TV.

"Я в таких вопросах на самом деле очень осторожен. Потому что будет следствие. Если эти факты подтвердятся, это очень тяжелые статьи. Я категорически против того, чтобы мы сейчас по одному фото неизвестного происхождения и по разговорам депутатов и журналистов, даже без других фото- видеодоказательств, решали признать какого-то человека виновным в очень тяжелых статьях, за которые очень много лет сидеть", - заявил он.

По его словам, следствие должно определить, настоящим или постановочным является распространенное фото, где военного привязали к деревянному кресту для "наказания".

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"Если это правда, то в таком случае речь идет о том, что кто-то из командиров не просто формально превысил свои права и полномочия, а реально превратился в садиста. Каждый человек на войне проходит определенную "эволюцию" в сторону расчеловечивания. Никто не возвращается с войны точно таким, как он ушел. Все возвращаются более жестокими. Но кто-то становится более жестоким на 5%, а кто-то на 500%. И это очень индивидуально. И тот, кто стал более жестоким на 500%, может перейти те границы, после которых этот человек становится преступником, становится вредным", - отметил эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что такие ситуации случаются во всех армиях мира, особенно тех, которые воюют

"Потому что человек на войне в постоянном шоке, стрессе и постоянно должен убивать других людей. Предполагается, конечно, что адекватный человек никогда не забывает, что убивать людей должен только с противоположной стороны. Но в реальной жизни какой-то процент людей всегда об этом забывает", - отметил Дикий.

Скандал в 211-й бригаде - что сообщалось

Напомним, журналисты выяснили о масштабных проблемах в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Отмечалось, что командиры издеваются над подчиненными, требуют деньги, применяют насилие, привязывают к деревянному кресту и тому подобное. Также было выяснено, что ядро 211 понтонно-мостовой бригады формировалось из людей, связанных давними служебными, дружескими или семейными отношениями.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Юлия Яцык рассказала, что в 211-й бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели.

Она отметила, что информация о противоправных действиях командиров 211-й понтонно-мостовой бригады поступила в ВСК 10-12 октября. По ее словам, ВСК не могла расследовать эти факты, но был постоянно закреплен представитель ГБР, который приходил на заседания комиссии, и эта информация была ему известна.

ГБР начало расследование уголовного производства по выявлению фактов злоупотребления должностными лицами указанной бригады. В частности, возможных неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Специалисты бюро будут исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины. Также будут изучать сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

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