Доллар на межбанке просел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0065/8,0450, к 12:00 сузился спрэд 8,0150/8,0400. К закрытию ценовые уровни снизились 8,0040/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2387/0,2401. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2390/0,2400. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4500 (0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3174/76, а к 16:00 выросли 1,3277/79. В связи с празднованием в Европе Католической Пасхи, торги по евро осуществлялись только валютированием ТОМ.