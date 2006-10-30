Россия предлагает контролировать половину мировых объемов газа

Российское газовое общество предлагает создать на пространстве бывшего СССР международный альянс национальных неправительственных газовых организаций стран, производящих и транспортирующих газ. Об этом сказал президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Валерий ЯЗЕВ, передает РИА «Новости».

«Нужно создание газового альянса, в который могут войти Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Россия, Украина, Белоруссия. Завтра, случись снятие проблем по ядерной программе Ирана, я видел бы и Иран в этом альянсе», - сказал В.ЯЗЕВ в понедельник, выступая на заседании Наблюдательного совета общества.

По его словам, такой альянс распоряжался бы 50% мировых объемов газа.

В.ЯЗЕВ подчеркнул, что интегратором этого альянса должна выступить Россия, поскольку она контролирует треть мировых запасов этого топлива и обладает самой мощной в мире газопроводной системой, объединяющей восток и запад.

«В лице ЕС мы имеем очень четко оформившийся картель потребителей российского газа, который навязывает нам тему ратификации договора об Энергетической хартии, которая не отвечает российским интересам - она определяет тему доступа к нашей трубопроводной системе», - добавил глава комитета.

«Основные разногласия между Россией и ЕС в области энергетики сводятся к тому, что страны Евросоюза не торопятся свободно допускать российские энергетические компании на европейский рынок. При этом они настаивают на ратификации Россией Энергетической хартии, которая бы позволила свободный доступ европейских энергетических компаний на российский рынок», - отметил В.ЯЗЕВ.

Хартия была подписана 17 декабря 1991 года в Гааге. Она создавалась как механизм сотрудничества между Западной и Восточной Европой по энергетическим вопросам. В 2003 году к ней присоединилось 51 государство Европы и Азии, 17 стран и десять международных организаций имеют статус наблюдателя. Россия, подписавшая, но не ратифицировавшая договор, участвует в нем на временной основе.

Положения договора сосредоточены на пяти основных направлениях: защите и поощрении иностранных инвестиций в энергетику, свободной торговле энергетическими материалами, свободе энергетического транзита по трубопроводам и сетям, сокращении неблагоприятного воздействия энергетического цикла на окружающую среду, механизмах разрешения споров между государствами или между инвестором и государством.