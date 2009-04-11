В Тернопольской области милиция задержала подозреваемых в ограблении трех храмов в Пидволочисском районе.

Как установлено, 29 марта подозреваемые ограбили храм в селе Мыслова, откуда вынесли икону, крест, евхаристийный набор, другое церковное имущество. Через три дня потерпела община села Гнилушки, где в местной церкви пропали несколько икон. А 8 апреля воры обокрали храм Архистратига Михаила в Каменках, откуда вынесли несколько икон, Евангелие, усиливающую аппаратуру, с помощью которой велась служба Божья.

На момент задержания воры не успели продать краденые вещи, поэтому правоохранители будут иметь возможность вернуть украденное в храмы. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Как установили стражи порядка, организовал группу 28-летний ранее судимый за кражи житель Хмельницкой области, еще двое его сообщников 23- и 21-летний жители Пидволочисска. Теперь работники милиции выясняют причастность группы к аналогичным кражам из церквей в Хмельницкой области.