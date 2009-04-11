Предприниматель из охотничьего ружья застрелил конкурента

В Черниговской области предприниматель застрелил конкурента. Об этом сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области. В Корюковский райотдел внутренних дел позвонил по телефону житель Чернигова и сообщил, что на дамбе местного пруда в поселке Холмы неизвестный мужчина застрелил человека.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа райотдела милиции установила все детали и обстоятельства события. Водоем в поселке Холмы находился в аренде у частного предпринимателя из села Брусилов Черниговского района. Срок аренды закончился в этом месяце, и пруды были переданы другим предпринимателям.

Предыдущий арендатор прудов, прихватив охотничье ружье, решил забрать "свою" рыбу, что осталась в озере. Мужчина открыл шлюз и начал спускать воду. Новые же арендаторы, узнав об этом, наоборот – закрывали шлюз. Находясь неподалеку в засаде, предприниматель выстрелил в своих конкурентов. Один из них был смертельно ранен.

Злоумышленника сразу задержали сотрудники райотдела.