В Минпромполитики удивлены реакцией «Нафтогаза»

В Министерстве промышленной политик удивлены реакцией НАК «Нафтогаз Украины» на принятое правительством постановление, разрешающее химическим предприятиям закупать природный газ напрямую у нерезидентов.

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Департамента развития химической промышленности Минпромполитики Николай СЕМЕРЕЖКО.

По его словам, министерство топлива и энергетики, в подчинении которого находится НАК, согласовало проект постановления без замечаний.

«Минтопэнерго, за прописью министра (Юрия ПРОДАНА - УНИАН) предложенный проект постановления согласовало без всяких замечаний», - сказал Н.СЕМЕРЕЖКО.

При этом он отметил, что на стадии согласования Минтопэнерго заверило профильное министерство, что химические предприятия смогут беспрепятственно заключать договора с ДК «Укртрансгаз» на транспортировку закупленного у нерезидентов ресурса.

При этом, отметил чиновник, принятое постановление предполагает, что растаможка природного газа, закупленного по таким контрактам будет происходить на общих основаниях через Энергетическую таможню.

В то же время Н.СЕМЕРЕЖКО отметил, что принятое постановление вносит изменения в предыдущие решения правительства, согласно которым НАК «Нафтогаз Украины» определялся единственным покупателем импортного газового ресурса, в части предоставления такой возможности шести предприятиям-производителям азотных удобрений.

«А то, что кого-то что-то смущает в вопросах закупок… Конечно соответствующими постановлениями было предоставлено такое право только НАК «Нафтогаз Украины», но принятое постановление в этой части вносит изменения в предыдущие», - сказал он.

При этом он отметил, то в ходе рассмотрения постановления на заседании Кабмина, в проекте документа были учтены замечания о запрете химпредприятиям самостоятельно реализовывать закупленный по прямым договорам газ как на территории Украины, так и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины. В перечень включены ОАО «ДнепроАзот», ОАО «Ривнеазот», ОАО «Концерн «Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.

В частности, НАК отмечает, что на основании подписанного 3 октября 2008 года на международном уровне меморандума между премьер-министрами Украины и Российской Федерации «О сотрудничестве в газовой сфере», НАК «Нафтогаз Украины» определена как единственный импортер газа в Украину.

Данный документ является основанием для заключения соответствующих внешнеэкономических контрактов между НАК и ОАО «Газпром».

Таким образом, отмечается в сообщении, именно эти компании определяют баланс газа для собственных стран на текущий период.

Также «Нафтогаз» отмечает, что закупка газа отдельными производителями удобрений у нерезидентов приведет к осложнению выполнения контрактов между хозсубъектами обеих стран и нарушению положений межправительственного меморандума, что, в свою очередь, приведет к нежелательным экономическим последствиям.