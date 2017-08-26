В Житомирской области пройдет IX Международный фестиваль драников
На фестивале будет действовать "школа дерунярства".
В Житомирской области 9 сентября пройдет IX Международный фестиваль драников. Об этом УНИАН сообщили в Коростенской городской раде.
Как отмечается в сообщении, в программе фестиваля - дегустация драников и местных напитков, конкурс на лучший драникмастер-класс приготовления драников от мэра города.
Также состоятся различные конкурсы: на лучшее произведение о драниках, лучший анекдот, стихотворение, пародию на народную песню и смешную историю, на лучший транспарант.
Среди прочего, запланированы прославлающие драники соревнования по Дерунярського троеборью: бросание драников в миску со сметаной с 5 метров, соревнования на наибольшее количество продегустированных драников и за лучший отзыв победителю, выставки народного творчества, выступления фольклорных ансамблей и др.
Также на фестивале будет действовать"школа дерунярства", где каждый желающий сможет приготовить драники под руководством опытных поваров.