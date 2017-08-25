По инициативе руководителя области Степанова в Одессе на День Независимости выступили ведущие украинские группы

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины в Одессе завершились праздничным концертом у памятника Дюку. Как сообщила пресс-служба облгосадминистрации, в концерте приняли участие ведущие украинские группы "Друга рика", Fontaliza и Pianoбой. Концерт, который посетили около 10 тыс. одесситов и гостей города, состоялся по инициативе и поддержке руководителя Одесской области Максима Степанова.

«Сегодняшний день полон драйва и отличного настроения. Вокруг - счастливые люди. Есть ощущение праздника. Здесь собрались украинцы, которые любят свою страну, хотят в ней жить и творить», - отметил Максим Степанов.

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Концерт посетили не только одесситы, но и поклонники украинской музыки из разных уголков страны. Гости не скрывали своих эмоций и подпевали звездам.

«Я с друзьями приехала в Одессу из Днепра сегодня утром. Здесь очень праздничная атмосфера. Я наслаждаюсь гостеприимством города целый день. Очень удивлена ​​таким сочетанием участников концерта - это ведущиеукраинские группы. Рада возможности услышать их вживую. Получился очень драйвовый вечер», - рассказала посетившая концерт Ирина Сидоченко.

Своими впечатлениями от события охотно делились и жители Одессы.

«Вы знаете, это просто невероятный праздник, я здесь со всей семьей. Мы всегда ходим на подобные праздничные мероприятия, но такой атмосферы я еще не испытывала. Все поют вслух, улыбаются. Замечательный праздник! Одесса - это Украина. С днем ​​рождения, Украина», - поделилась впечатлениями одесситка Светлана Новикова.

Хедлайнером концерта стала группа Друга рика, завершившая выступление исполнением гимна Украины.

«Мы не могли не приехать в Одессу в такой день. Мы очень любим этот город. В конце лета не выбрать Одессу - это наступить себе на горло. Для меня сегодня особенный праздник, когда мы уже не какая-то территория, а действительно страна, которая кровью добыла свою независимость», - отметил фронтмен группы Друга рика Валерий Харчишин.

Как сообщал УНИАН, на Потемкинской лестнице более 2 тысяч людей в вышиванках создали живую цепь в честь Дня Независимости Украины.