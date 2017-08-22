Благодаря сотрудничеству власти и религиозных конфессий на Житомирщине нет межконфессиональных противостояний - Гундич

Благодаря сотрудничеству власти и всех религиозных конфессий на Житомирщине нет межконфессиональных противостояний. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеПочти 40% украинцев поддерживают создание Единой Поместной Церкви - опросКак отмечается в сообщении, об этом заявил председатель ОГА Игорь Гундич сегодня, 22 августа, во время встречи с епископом Киево-Житомирской диецезии Римо-католической церкви Виталием Кривицьким.

«В области очень успешно работает Совет церквей, где и представители власти, и религии всегда могут открыто обсудить насущные вопросы. Мы готовы к сотрудничеству со всеми религиозными общинами. Благодаря этому нам удается обходить «острые углы» в сфере религии. Сотрудничество между властями и религией очень важна, ведь люди идут со своими проблемами или к властям, или к церкви», – сказал Гундич.

По словам Кривицкого, во время его представления в Житомире он почувствовал поддержку и единство разных религиозных конфессий. Кроме того, из-за большого количества католиков на Житомирщине, здесь проще объединять религиозную общину и делать полезные дела не только для церкви, но и для людей.