Главреду газеты на Луганщине вынесли приговор за антиукраинские призывы в 2014 году

Новоайдарский районный суд Луганской области признал виновным главного редактора газеты «Вестник Новоайдарщины» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

"Расследованием установлено, что в мае 2014 года редактор одного из печатных изданий в Луганской области получил указание от так называемых «организаторов референдума» в поддержку террористической организации «ЛНР» по размещению заметок антиукраинского характера и публичных призывов к совершению действий, с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в прокуратуре, в ходе досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся, активно сотрудничал со следствием.

Учитывая эти обстоятельства, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.