СБУ объявила прокремлевском блогеру-журналисту о подозрении в государственной измене

В Житомирской области следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в государственной измене местному блогеру-журналисту, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Житомирской деятельность во вред информационной безопасности нашего государства местного блогера-журналиста, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы», - заявили в ведомстве.

Как установили правоохранители, житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. «Тематику и желаемое содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда «информационному наемнику» разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовленные журналистом авторские статьи с нужными кремлевским кураторам акцентами публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались с РФ и временно оккупированных территорий Украины. В СБУ отметили, что в начале «карьеры» автор подписывался настоящей фамилией, но впоследствии перешел исключительно на псевдонимы.

Во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста, которые «показали их манипулятивное влияние на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в о вред суверенитету и независимости нашего государства». По заключению экспертов, материалы по семантико-лингвистическому наполнению также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами, добавили в СБУ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства блогера правоохранители выявили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских материалов. Также у злоумышленника изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленному гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Блогеру-журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.