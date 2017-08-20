СМИ отмечают рост в Украине угрозы терактов накануне Дня Независимости (видео)

В крупных украинских городах накануне Дня Независимости нарастает угроза терактов, о чем свидетельствуют многочисленные случаи раскрытия планов террористов на мирной территории Украины.

Как говорится в сюжете программы ТСН.Неделя, сегодня контрразведка СБУ предотвратила теракт в Мариуполе и спасла десятки жизней. Теракт заказывали в Москве, а схему разработали в Донецке.

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Телеканал в своем сюжете раскрывает схему реализации террористического акта и наглядно демонстрирует, как работает мина, которую планировал установить пособник террористов в публичном месте. Отмечается, что изготовленное в России устройство может уничтожать все живое в радиусе 15 метров.

Телеканал также напоминает, что на этой неделе в Харькове задержали командира российской диверсионной группы. Он руководил одним из незаконных вооруженных формирований на Донбассе и был завербован ГРУ Генштаба России. Ему дали задание вернуться в родной Харьков и возглавить группу сопротивления. Цель - теракты и убийства проукраинских политиков. Во время обыска в его квартире нашли пистолет с глушителем, патроны, килограмм взрывчатки, электродетонаторы и разведывательный квадрокоптер.

И целый арсенал обнаружила СБУ практически в сердце столицы - любимом месте отдыха киевлян в Гидропарке. Сотни патронов, боеприпасы различного калибра, а также десяток тротиловых шашек, замаскированных под хозяйственное мыло - были спрятаны в пешеходной зоне. Возможных владельцев правоохранители ищут. И напоминают всем, особенно в предпраздничные дни: если видите подозрительный предмет или же людей, которые что-то прячут в необычных местах, позвоните в полицию сразу же.