Министр подчеркивает безусловное сохранение танковой промышленности

Министр промполитики Анатолий ГОЛОВКО считает, что танковая промышленность Украины безусловно должна быть сохранена.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета, свою позицию министр выразил в ходе посещения в пятницу ГП «Завод имени Малышева» – главного производителя бронетехники в Украине.

По словам А.ГОЛОВКО, Украина должна оставаться государством, которая изготовляет бронетанковую технику и продает ее за границу.

«Мы сегодня понимаем, что бронетехника нужна, и что в ближайшее время и танки, и бронемашины будут иметь спрос», - считает А.ГОЛОВКО. По его словам, сегодня производство специальной техники нерентабельно. Расходы, которые приходятся на ее производство, делают наши машины неконкурентоспособными на мировом рынке вооружений.

Во избежание этого, на заводе имени Малышева продолжается реструктуризация производства. Именно этой теме было посвящено рабочее совещание с участием министра промышленной политики.

По словам А.ГОЛОВКО, сейчас определяются предприятия, которые имеют решающее значение в производстве бронетанковой техники. На базе этих заводов будет создан концерн (корпорация).

Оценивая ситуацию на заводе имени Малышева, министр назвал ее «не очень хорошей, но и не угнетающей». В частности, А.ГОЛОВКО беспокоит кадровый потенциал предприятия. В квалификации инженеров и специалистов он нисколько не сомневается, но средний возраст работников министр считает проблемой. Поэтому одной из главных задач назвал привлечение на завод молодежи.

Кроме того, министр заверил, что программа модернизации танков Т-64 будет завершена и профинансирована в полном объеме.