Погода на завтра

Завтра в Украине осадков не ожидается, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и побережье морей 5-8° тепла; днем 12-17° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области местами 20-22°, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 8-13° тепла.

В Киевской области в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 12-17° тепла.

В Киеве завтра осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.