Суд в оккупированном Крыму арестовал украинца -"диверсанта" на два месяца

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца задержанного накануне Геннадия Лимешко, которого ФСБ РФ называет агентом СБУ и подозревает в подготовке диверсий в Крыму. Об этом сообщается на сайте "суда".

Отмечается, что заседание по избранию меры пресечения состоялось 14 августа.

"Киевским районным судом г. Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и который якобы намеревался совершить «диверсии» на объектах инфраструктуры.

«Установлено, что гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, 9 августа 2017 года прибыл в Крым», - говорится в сообщении ФСБ.

Сообщается, что 12 августа 2017 года Лимешко был задержан сотрудниками оккупационных органов службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак - Новый Свет.