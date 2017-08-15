Украинцев среди пострадавших в результате аварии автобуса в Турции нет - МИД

09:41, 15 августа 2017
Общество
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14 августа в Турции водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.

Консул сообщает об отсутствии граждан Украины среди пострадавших / фото УНИАН

Граждан Украины среди пострадавших в результате аварии автобуса в Турции нет.

Об этом Консульская служба МИД Украины информирует в Twitter.

«Консул сообщает об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в результате аварии в Турции 14.08.17», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа в Турции водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, транспортное средство перевернулось. В результате, по меньшей мере, четыре человека погибли, многие пассажиры получили травмы. Автобус двигался по трассе Анкара-Конья.

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Теги: #МИД Украины#ДТП в Турции