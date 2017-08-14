"Укрзализныця" возместит семичасовую поездку стоя пассажирам "Интерсити+" из Одессы в Киев

"Укрзализныця" просит пассажиров поезда "Интерсити+" №764 Одесса – Дарница, которые 13 августа вынуждены были стоять в поезде из-за нехватки мест, обратиться в железнодорожные кассы за компенсацией.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

В целом средства уже получили 44 пассажиры этого поезда в железнодорожных кассах Одессы, Жмеринки, Киева и Винницы.

"ПАО "Укрзализныця" обращается к пассажирам, которым 13 августа во время путешествия в поезде №764 Одесса – Дарница не было предоставлено места, с просьбой обратиться в кассы возврата на вокзалах (на вокзалах, где отсутствуют отдельные кассы возврата, – в любой билетной кассы) для получения возмещения. В случае возникновения каких-либо вопросов или неясностей просим обращаться по номеру: (044) 465-30-90", - сказано в сообщении.

Как известно, 13 августа в воскресенье из-за технической неисправности скоростного поезда "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода №764 в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса – Киев (Дарница)" отправился поезд этого же производителя на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации, часть пассажиров вынуждены были ехать стоя.