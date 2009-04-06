Вооруженное нападение на автозаправку в Киеве: кассир ранен

В Киеве сегодня утром в результате разбойного нападения на автозаправочную станцию ТНК из огнестрельного оружия был ранен кассир.

Как сообщили УНИАН в Оболонском районном управлении милиции г. Киева, нападение произошло около 5 часов в Пуще-Водице.

Неизвестный дважды выстрелил из обреза охотничьего ружья по павильону, где находился сотрудник АЗС, один из выстрелов попал кассиру в левое бедро.

По словам собеседника агентства, нападавший ничего не забрал из кассы, вероятно, его что-то спугнуло.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия. Возбуждено уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.