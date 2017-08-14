Первый раз в первый класс: как подготовить ребёнка к школе

Школа - один из самых важных этапов в жизни ребенка и его родителей. Сейчас многие родители вовсю подтягивают детей для того, чтобы ребенок "блистал" на уроках, а некоторые наоборот действуют по принципу: "Наслаждайся свободой".

Но в первую очередь, рекомендуется подготовить ребенка морально, чтобы первые недели учебы не были для школьника сплошным мучением. И заняться этим нужно как можно раньше.

Психологи рекомендуют обратить внимание на школьную зрелость. Школьная зрелость - это такой уровень развития способностей и здоровья ребенка, при котором требования систематического обучения, нагрузки, школьный режим жизни не будут чрезмерно обременительными для ребенка и не окажут отрицательного воздействия на его соматическое и психическое здоровье.

Она включает в себя:

- социальную готовность;

- волевую зрелость;

- интеллектуальную зрелость.

Социальная компетентность – это умение ребёнка строить, развивать отношения с другими детьми, руководствуясь существующими нравственными нормами. Это качество формируется у ребёнка только в общении с товарищами. Поэтому для формирования данного качества необходимо посещение детского сада, где дети имеют специально отведённое время для игр.

Волевая зрелость также очень важна для первоклассника. В школе дети должны делать не только то, что им хочется, а и то, что требуют. Слушаться учителя легко смогут дети, которых растили в строгости, а вот с более мягкими детьми лучше проводить беседы - объяснять обязанности с игрушками в форме игры.

Интеллектуальная зрелость детей - это словарный запас, кругозор и знания об окружающем мире. Так что заниматься с ребенком все-таки стоит, но не нужно его перегружать. Занятия не должны по длительности превышать 30 минут в день. Хорошо, если вы сможете заниматься в одно и то же время - это поможет ребенку привыкнуть к нагрузкам и дисциплинирует его. Для этого не обязательно проходить специальную подготовку.

Вы можете делать письменные упражнения (нарисовать палочки или кружочки), считать яблоки или конфеты, играть с ребенком в домино, шашки, прочесть короткий детский рассказ или сказку и попробовать ее обсудить.

Не забывайте и о смене режима. В школу ребенку придется вставать рано, но это не так то просто, ведь раньше ему не нужно было этого делать. Поэтому об этом нужно подумать заранее. Конечно же дети не любят вставать пораньше, но вы всегда можете прибегнуть к хитростям.

Например, позвать ребенка на рынок за свежими любимыми фруктами и ягодами, отправиться к открытию магазина со школьными принадлежностями, чтобы выбрать самые красивые и так далее.

Кстати, шоппинг тоже послужит своего рода подготовкой. Дети любят красивые мелочи - повеселитесь с ребенком, выбирая канцелярию к школе. Купите вместе тетради, дневник, закладки, ручки - выбирайте разноцветные, дети любят ими рисовать. Так ребенок получит позитивные эмоции, связанные со школой еще до начала учебного года.

Внушите своему ребенку, что вы будете с ним рядом, даже если ему будет трудно. Конечно стоит поговорить и о том, сколько новых друзей у него появится, о школьных праздниках и так далее. Но не забывайте повторять, что вы всегда поддержите его. Если вы вместе - вам все под силу.

Проявите терпение - не ругайтесь из-за первых плохих оценок. После летнего отдыха нужно будет подстроиться под новый ритм жизни, а значит сосредоточенность и внимание придут не сразу. Хвалите ребенка за его достижения.

Обсуждайте с ребенком его школьный день - что ему понравилось, что нет, что запомнилось, что было интересного. Очень важно во время этих разговоров сохранять безоценочную позицию.

Занимайтесь физической подготовкой и укреплением иммунитета своего будущего первоклассника. В школе детям приходится подолгу сидеть, из-за чего страдают мышцы и позвоночник. Старайтесь чтобы он проводил время активно, можете вместе подтягиваться или отжиматься.

И напоследок... Помните, что даже при лучшей подготовке ребенок все равно пройдет период адаптации. У первоклашек – при правильной дошкольной подготовке он длится в среднем 1,5 месяца, у пятиклассников – месяц, у остальных 2 – 3 недели. Главное выработать режим - всё нужно делать строго по часам. Не перегружайте ребенка домашними делами и обеспечивайте их временем для отдыха.

Будьте внимательны к своему ребенку и тогда вы без проблем переживете трудный сентябрь.