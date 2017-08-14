СК РФ "шьет" новые дела против украинских военных за отражение российской агрессии

Главное Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило еще три уголовных дела против украинских военных.

Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении говорится, что по данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военнослужащие, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны и Национальной гвардии Украины, «произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке городского типа Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения, и разрушен ряд жилых домов».

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«В Главном Следственном управлении Следственного комитета возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент следователи СК РФ в соответствии с действующим законодательством устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим событиям.

Как сообщал УНИАН, ранее для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, уголовные дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.

В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.

«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и, завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления», - заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.

Ранее «уголовные дела» возбуждались Следственным комитетом РФ в отношении руководящего состава украинских силовиков, но начиная с июня 2017 года СК РФ начал возбуждать «уголовные дела» против рядового состава, защищающего Украину от российской агрессии на Донбассе.