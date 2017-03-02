В России открыли против украинских военных более сотни дел по отражению российской агрессии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на коллегии ведомства.

Читайте такжеСледком РФ "шьет" украинским бойцам уголовное дело за бои под Авдеевкой

«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлечено к уголовной ответственности 90 человек. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и заканчивая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления», - сказал Бастрыкин.

Как сообщал УНИАН, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, которые руководят обороной страны от российских оккупантов.

В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командующего Сухопутными войсками Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Национальной гвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года ГПУ сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Всех 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.