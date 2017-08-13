В Одессе сорвали ЛГБТ-прайд: колонне помешали пройти весь маршрут (видео)
Участников "Одесса-прайд" окружили кольцом правоохранители, но радикально настроенные противники парада все равно прорвались внутрь.
Участники одесского ЛГБТ-прайда не смогли пройти весь запланированный маршрут из-за протестов противников движения. Об этом сообщает местный сайт 048.ua.
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Колонна прошла от Воронцовского дворца до Дюка, и дальше не смогла двигаться, потому что противников парада сдерживал кордон правоохранителей. Участники прайда объявили сидячий протест из-за того, что полиция не смогла обеспечить безопасное движение по Приморскому бульвару.
Попавшие в загражденную часть радикально настроенные граждане фактически не дали завершить парад, хотя до драки также дело не дошло.
«ЛГБТ прайд закончился. Не дошли активисты до горсовета, вывозят автобусами», - написал журналист «Радио свобода» Михаил Штекель в своем «Твиттере». Когда участников прайда начали вывозить, его противники разошлись.
#лгбт-прайд скінчився. Не дійшли активісти до міськради, вивозять автобусами pic.twitter.com/97lHZjhwG5— Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017