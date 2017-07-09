В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд в истории британской столицы (фото)

В столице Великобритании состоялся масштабный гей-парад Pride in London.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Evening Standard.

Мэр Лондона Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории". Более 26 тысяч человек принимали участие в параде посвященном 50-й годовщине декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе.

Учитывая высокий уровень террористической угрозы в этот раз во время проведения гей-парада были приняты усиленные меры безопасности.

На улицах Лондона посмотреть на парад собрались сотни тысяч людей. Первый гей-парад состоялся в Британии еще 45 лет назад.