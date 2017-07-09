В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд в истории британской столицы (фото)
13:32, 09 июля 2017Мир
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Более 26 тысяч человек принимали участие в параде посвященном 50-й годовщине декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе. Мэр Лондона Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории".
Масштабный гей-парад Pride in London / фото Evening Standard
В столице Великобритании состоялся масштабный гей-парад Pride in London.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Evening Standard.
Мэр Лондона Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории". Более 26 тысяч человек принимали участие в параде посвященном 50-й годовщине декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе.
Учитывая высокий уровень террористической угрозы в этот раз во время проведения гей-парада были приняты усиленные меры безопасности.
Более 26 тысяч человек участвовали в параде / фото Evening Standard
На улицах Лондона посмотреть на парад собрались сотни тысяч людей. Первый гей-парад состоялся в Британии еще 45 лет назад.
Мэр Лондона Садик Хан с правоохранителями и участниками прайда / фото Evening Standard
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