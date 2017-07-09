В Лондоне прошел крупнейший гей-прайд в истории британской столицы (фото)

13:32, 09 июля 2017
Мир
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Более 26 тысяч человек принимали участие в параде посвященном 50-й годовщине декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе. Мэр Лондона Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории".

вечером стандартные фото

В столице Великобритании состоялся масштабный гей-парад Pride in London.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Evening Standard.

Мэр Лондона Садик Хан назвал марш "самым большим прайдом в лондонской истории". Более 26 тысяч человек принимали участие в параде посвященном 50-й годовщине декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе.

Учитывая высокий уровень террористической угрозы в этот раз во время проведения гей-парада были приняты усиленные меры безопасности.

Более 26 тысяч человек участвовали в параде / фото Evening Standard

На улицах Лондона посмотреть на парад собрались сотни тысяч людей. Первый гей-парад состоялся в Британии еще 45 лет назад.

вечером стандартные фото

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Теги: #гей-парад в Лондоне