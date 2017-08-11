Первый заместитель мэра Ирпеня снова не явился в прокуратуру для объявления подозрения

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявляет, что первый заместитель городского головы Ирпеня Дмитрий Христюк вторично не явился в облпрокуратуру для объявления ему подозрению в совершении преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чибисов сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня, кстати, нами вызывался для объявления подозрения первый заместитель председателя города Ирпень, которого мы уже второй раз вызываем для того, чтобы объявить подозрение, но он почему-то болеет: первый раз, сейчас заболел», - сказал он.

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«Я понимаю, сейчас вообще сложная ситуация, потому что насколько мне известно и городского головы нет, и его заместителей нет», - добавил Чибисов.

«Он (первый заместитель городского головы Ирпеня - УНИАН) должен явиться и не уклоняться от следственных действий», - отметил прокурор Киевской области.

По словам Чибисова, Христюк будет вызван в облпрокуратуру в другой день.

«Если он будет уклоняться, мы будем задействовать предусмотренные законодательством процедуры для того, чтобы привлечь его к ответственности и объявить подозрение», - добавил прокурор.