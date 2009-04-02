СБУ отметила вклад Церкви в становление Украины

Сегодня в здании Киевской Патриархии председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в присутствии Святейшего Патриарха Киевского и Всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА вручил ведомственные отличия ряду священнослужителей Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 17-й годовщины создания СБ Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, при этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул личный вклад священнослужителей в дело возрождения духовных традиций украинского народа и отметил, что невозможно преувеличить значение той душпастырьской работы по укреплению национальной государственности и суверенитета Украины и обеспечения межконфессионального согласия в стране, которое проводится сейчас Церковью.

Председатель СБУ отметил, что не подвергает сомнению тот факт, что органы госбезопасности и в дальнейшем будут продолжать работу по восстановлению исторической правды относительно репрессированных карательными органами СССР в 30-х годах прошлого века священников православных церквей и реализации инициатив Президента Украины относительно содействия созданию единой Поместной православной церкви в нашем государстве.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также заверил присутствующих, что благодаря усилиям спецслужбы по рассекречиванию и обнародованию всех недоступных архивных документов, ни одного неразоблаченного преступления тоталитарного советского режима против собственного народа и его веры не останется. По его словам, СБУ раскрыла для общественности и мирового сообщества все имеющиеся у нее архивные материалы по этой тематике и призвала к сотрудничеству представителей церкви, исследователей, историков, всех небезразличных граждан во имя восстановления исторической правды.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что СБУ и в дальнейшем будет предпринимать активные меры для пресечения попыток контрабандного вывоза религиозных раритетов за пределы Украины и возвращения их Церкви, - отмечается в сообщении.